Tortellini Fini ritirati dai supermercati per etichetta errata l’avviso di richiamo

Il ritiro dei tortellini Fini dai supermercati è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per rischio presenza di allergeni non dichiarati dovuto alla etichettatura sbagliata di alcune confezioni di un lotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tortellini al prosciutto crudo ritirati dai supermercati: il numero da controllare sulla confezione e il motivo del richiamo; Tortellini crudo e parmigiano Fini richiamati per un errore di etichettatura; Tortellini Buitoni: lo scandalo della carne di cavallo arriva anche in Italia. La vera storia del circuito illegale di cavalli da corsa macellati in Romania.

Richiamato un lotto di tortellini prosciutto crudo e parmigiano reggiano Fini perché l'etichettatura è in croato