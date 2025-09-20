Torres-Ternana le formazioni UFFICIALI della gara

20 set 2025

Le compagini di Torres-Ternana si affrontano nel match pomeridiano (ore 15) del Vanni Sanna. Una sfida storicamente complicata per le Fere poiché, in tredici confronti diretti, sono arrivate due vittorie di cui l’ultima risalente alla stagione 19571958. Il tecnico Pazienza rinuncia agli. 🔗 Leggi su Today.it

Torres-Ternana, Fabio Liverani: "Banco di prova importante per trovare continuità. Massimo Ferrero sarà una figura di riferimento"

La Ternana ci crede: con la Torres punta al tris

Torres-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: defezione dell'ultimo minuto in difesa

