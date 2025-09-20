Torres-Ternana 1-1 Fabio Liverani | Complimenti ai ragazzi per aver ripreso la partita con personalità
Un terreno che si conferma complicatissimo per la Ternana, capace di rimontare la Torres come capitato la scorsa stagione. Finisce 1-1 al ‘Vanni Sanna’ un match condizionato dal vento e dal terreno non in perfette condizioni. Al vantaggio di Musso ha risposto Dubickas, che aveva fallito poco. 🔗 Leggi su Today.it
Torres-Ternana 1-1, rossoverdi finiscono in crescendo e guadagnano un buon punto - di Mattia Farinacci La Ternana guadagna un punto in rimonta al ‘Vanni Sanna’ di Sassari e allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Lo riporta umbria24.it
LE PAGELLE: Dubickas errore e riscatto, Mecca al top Sbavatura D’Alterio, Orellana in crescita - D’ALTERIO 5,5 sul gol del vantaggio della Torres è sfortunato che impreciso. Riporta ternananews.it