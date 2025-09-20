Terni, 20 settembre 2025 – Primo pareggio stagionale dei rossoverdi e terzo risultato utile consecutivo, al cospetto della nuova presidente Claudia Rizzo presente in tribuna al “Vanni Sanna”. La squadra di Liverani inizia bene per manovra, ma produce soltanto due conclusioni fuori misura di Ferrante a Orellana. La Torres sfiora il vantaggio con Musso che spara a lato a due passi da D’Alterio. Lo stesso attaccante fa centro al 43’ portando in vantaggio i suoi, anche a seguito delle incertezze di Bianay Balcot, Maestrelli e dello stesso portiere rossoverde. Nel recupero Petriccione è decisivo su un colpo di testa di Meccariello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torres-Ternana 1-1: Dubickas sbaglia un rigore, poi si riscatta firmando il pari