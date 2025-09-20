Torre Annunziata disabile sequestrato per ore per divertimento | due arresti

Un uomo con disabilità è stato sequestrato in strada, trattenuto per ore in un’abitazione, costretto a subire ripetute violenze e alla fine gettato in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo per divertimento. È l’accusa contestata a due persone arrestate in provincia di Napoli (una delle quali già in carcere per un altro procedimento penale). I fatti sarebbero avvenuti a Torre Annunziata ad agosto 2024. I due «hanno agito per motivi abietti e futili, all’esclusivo fine di diletto». Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero prelevato in strada la vittima costringendola a salire sulla loro auto, per poi portarla a casa di uno di loro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore per divertimento: due arresti

In questa notizia si parla di: torre - annunziata

Torre Annunziata, approvato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi

Torre Annunziata, neonata sta per morire soffocata: salvata dai poliziotti

Torre Annunziata, neonata rischia di soffocare: salvata dalla polizia

Disabile sequestrato in casa per ore per divertimento a Torre Annunziata - X Vai su X

Oggi 19/9/25 A Torre Annunziata per l’intitolazione dell’asilo nido di via Parini a Giancarlo. Poi nella redazione de Lo Strillone per una lunga e bella intervista A Via Romaniello con gli artisti Orticanoodles dove sta prendendo forma di nuovo il murale per Gian Vai su Facebook

Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore e vessato per divertimento: 2 arresti; Disabile sequestrato per ore per divertimento a Pompei: due arresti; Disabile sequestrato, seviziato per ore e gettato in piscina per gioco.

Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore e vessato per divertimento: 2 arresti - Due persone avrebbero prelevato in strada una persona con disabilità, sarebbe stato offeso a più riprese con termini ingiuriosi e gettato in una piscina nonostante no ... Secondo msn.com

Torre Annunziata, disabile sequestrato per ore per divertimento: due arresti - Un uomo con disabilità è stato sequestrato in strada, trattenuto per ore in un’abitazione, costretto a subire ripetute violenze e alla fine gettato in una piscina, nonostante non sapesse nuotare, solo ... Da msn.com