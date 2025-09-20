Torneo internazionale di carte Si gioca con l’universo Marvel

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo incantato. Quello che fa leva sulla fantasia e su brand di assoluto successo, come quelli dell’universo Marvel del quale Spiderman è certamente il supereroe più celebrato e sovraesposto mediaticamente. “Emporio Fest”, che equivale ad una sorta di terzo compleanno per l’Emporio dell’Avventuriero, si preannuncia come un appuntamento imperdibile, che sarà in programma per le giornate di oggi e domani, al centro polifunzionale “Dillingen” di via Fermi. Per tutti gli appassionati, quello del pala-Dillingen sarà il fine settimana per provare le carte ufficiali di tre espansioni di giochi quali “Marvel’s Spiderman”, “Magic: The Gathering” e “Flesh and Blood”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torneo internazionale di carte si gioca con l8217universo marvel

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel

In questa notizia si parla di: torneo - internazionale

Numeri record per il ‘Torneo Internazionale Walking Football’

C’è il torneo internazionale di minibasket

Torneo internazionale per l’Under 11

Torneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel; Campionato Nord Americano di Pokémon 2025: per la prima volta due italiani arrivano e si sfidano alla finale; .

Scacchi, il torneo internazionale si gioca ad Amelia: tra le iniziative anche una partita "vivente" - AMELIA La quarta edizione del torneo internazionale di scacchi “Città di Amelia”, che fa parte del Grand Prix dell’Umbria, si terrà nel fine settimana 12- ilmessaggero.it scrive

Clamorosa beffa a un torneo internazionale di basket: iscritta una squadra che non esiste ma gioca - Il basket internazionale è stato vittima di una truffa da parte di uno studente 25enne che, fingendosi presidente della Federbasket colombiana, ha iscritto la finta Nazionale alla Coppa dell'Amicizia ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torneo Internazionale Carte Gioca