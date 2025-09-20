Torneo giovanile di calcio a Brancaccio per ricordare padre Puglisi Gomis premia i più piccoli

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un torneo giovanile di calcio a Brancaccio per onorare la memoria di padre Pino Puglisi si è svolto ieri (19 settembre) alla presenza di tantissimi ragazzi e ragazze. Un'intera giornata dedicata al Beato martire, ucciso dalla mafia nel 1993: un'occasione per ricordare chi ha dato la vita per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torneo - giovanile

Torneo giovanile dama italiana: Carlo Cosma campione "Prime mosse"

Baseball giovanile, al via il torneo "Due Torri"

Il torneo giovanile. In agosto il Memorial Seghedoni

Torneo giovanile di calcio a Brancaccio per ricordare padre Puglisi, Gomis premia i più piccoli; Sulle orme di Totò Morana, il Romagnolo Brancaccio viene promosso in Seconda Categoria e sogna in grande; Sport in tv oggi (martedì 19 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

torneo giovanile calcio brancaccioPalermo, Gomis a Brancaccio per il torneo giovanile in memoria di Padre Pino Puglisi - Il portiere del Palermo, Alfred Gomis, ha preso parte a una bellissima iniziativa: il calciatore rosanero, in occasione del torneo giovanile organizzato in memoria di Padre Pino Puglisi, ha preso part ... Si legge su msn.com

Torneo di calcio giovanile Renato Ballerini: successo a Tavarnuzze con Rocchi e Prandelli - Le stelle del calcio all’impianto sportivo ‘Ascanio Nesi’ di Tavarnuzze, con la presenza di illustri personaggi in occasione della giornata conclusiva del 14° torneo di calcio giovanile ‘Renato ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torneo Giovanile Calcio Brancaccio