Torneo Città di Castel San Pietro nel segno del ricordo
Si è recentemente conclusa con grande partecipazione la quarta edizione del Torneo di Tennis “Città di Castel San Pietro”, organizzato dal Circolo Tennis Casatorre in ricordo dell’amico e socio Giuliano Cava. La finale si è disputata nella serata di mercoledì e ha visto affrontarsi Enrico Baldisserri (classifica FIT 2.3) e Lorenzo Carbone (classifica FIT 2.4). In un incontro combattuto ed intenso, è stato Baldisserri, imolese tesserato per il CT. Bologna, ad aggiudicarsi il titolo per la terza volta, superando l’avversario originario di Cerignola (FG) con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Il premio di 750 euro al vincitore e di 375 euro al secondo classificato è stato consegnato da Margherita, figlia del compianto Giuliano Cava, in un momento di forte significato affettivo per tutta la comunità del circolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
