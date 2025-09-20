Torneo Città di Ascoli programma e gran finale
Ascoli, 20 settembre 2025 – Il gran finale è arrivato, ma le emozioni non sono ancora finite. Anche l’ultima giornata del Concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli promette spettacolo e adrenalina, con un programma fitto di gare che animeranno il campo Squarcia fin dalle prime luci del mattino. A partire dalle ore 8.30, infatti, prenderanno il via le ultime sette competizioni in programma, tutte ad ingresso gratuito, che faranno da cornice all’attesissimo ‘ Gran Premio Panichi’, evento clou dell’intera manifestazione. Il Gran Premio, che sarà trasmesso in diretta anche su TV Centro Marche nella finestra che va dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
