Ascoli, 20 settembre 2025 – Gran finale, domani, per la terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, Nazionale A6* evento speciale Fise, che ha preso il via venerdì scorso al campo Squarcia e che si concluderà appunto nella giornata di domani. Le gare andate in scena nei primi due giorni hanno regalato grande spettacolo, con la partecipazione di 1 30 atleti tra cavalieri e amazzoni, provenienti da ogni parte d’Italia, e ben 170 cavalli. Un vero e proprio record di iscrizioni, quello riscosso quest’anno, considerando il fatto che erano pervenute agli organizzatori più di 280 richieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo Città di Ascoli, la gara entra nel vivo: campioni e competizione