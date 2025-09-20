Tornano a scuola dopo la mancata promozione e prendono a pugni l'ex compagno di scuola

Sono entrati in classe e si sono diretti verso uno degli alunni, loro ex compagno di classe. Lo hanno preso a botte, procurandogli 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

