Torna la Milano Wine Week La città alza i calici

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 al 12 ottobre, Milano torna a riempirsi di calici. L’ottava edizione della Milano Wine Week trasforma la città in un palcoscenico diffuso per degustazioni, incontri e format che mescolano vino, cultura e intrattenimento. Una conferenza stampa tenutasi ieri, 19 ottobre, alla presenza del padrone di casa Federico Gordini, presidente di MWW, ha svelato i dettagli del programma. In particolare il quartier generale della manifestazione, che quest’anno sarà al Milan Marriott Hotel di via Washington, che ospiterà talk, masterclass e grandi degustazioni. Ma il calendario, come sempre, invade piazze e luoghi simbolici della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

torna la milano wine week la citt224 alza i calici

© Ilgiornale.it - Torna la Milano Wine Week. La città alza i calici

In questa notizia si parla di: torna - milano

E' risorto Cecchinato: conquista il torneo di Milano e torna a sorridere dopo quasi 3 anni

Il punkadeka festival torna a far tremare Milano

Perché è collassata l’insegna di Generali a Milano, il sospetto sul caldo e cosa non torna ai vigili del fuoco

Milano Wine Week 2025 brinda e presenta l’ottava edizione; La Milano Wine Week. Ritorna la vigna urbana all’ombra della Madonnina; Milano Wine Week 2025: la città si trasforma.

torna milano wine weekTorna la Milano Wine Week. La città alza i calici - Presentata l’ottava edizione della manifestazione che per una settimana (abbondante) fa del capoluogo lombardo la capitale del vino italiano. ilgiornale.it scrive

torna milano wine weekLa Milano Wine Week. Ritorna la vigna urbana all’ombra della Madonnina - Presentata l’ottava edizione della kermesse dedicata al mondo dell’enologia. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Milano Wine Week