Torna la festa dell' Unità di Cesenatico serate con la giunta al completo e con la musica per Gaza
Dal 24 al 28 settembre torna a Cesenatico la Festa dell’Unità, che quest’anno propone un programma ricco di appuntamenti tra teatro, musica e momenti di approfondimento politico e sociale. Ogni sera, a partire dalle 18.30, sarà attiva la cucina con piatti tipici romagnoli e specialità di pesce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: torna - festa
Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo
San Francesco, perché torna festa nazionale il 4 ottobre: voto in Camera e Senato (con larga maggioranza) - X Vai su X
Domenica 21 settembre al Met torna la Festa della Vendemmia, l’evento che anticipa la Fiera di San Michele con visite guidate, laboratori, degustazioni, musica e poesia tinyurl.com/ywh7rfrt Vai su Facebook
Festa dell’Unità a Cesenatico dal 24: ecco il programma - La Festa dell'Unità torna a Cesenatico con un ricco programma di eventi e incontri, che si svolgerà dal 24 al 28 settembre ... Secondo livingcesenatico.it