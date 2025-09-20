Torna da un viaggio all' estero con la Dengue | l' ultimo caso in Trentino

Trentotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un caso di Dengue a Brentonico: la conferma arriva dall’Apss. “Si tratta di un caso importato, relativo a un residente che ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all’estero. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre, a partire dalle 15, è stato effettuato un intervento di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

