Torna da un viaggio all' estero con la Dengue | l' ultimo caso in Trentino
C’è un caso di Dengue a Brentonico: la conferma arriva dall’Apss. “Si tratta di un caso importato, relativo a un residente che ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all’estero. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre, a partire dalle 15, è stato effettuato un intervento di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Caso di Dengue in Trentino, sintomi dopo un viaggio all'estero. Scatta la disinfestazione: "L’intervento prevede l’utilizzo di prodotti contro le zanzare con azione ... - Un residente sull'Altopiano di Brentonico ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all'estero. Si legge su ildolomiti.it
Caso importato di Dengue a Brentonico - Trento – È stato segnalato a Brentonico un caso di Dengue importato, relativo ad un residente che ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all’estero. Segnala lavocedelnordest.eu