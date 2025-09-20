Promuovere lo sport è sempre la scelta giusta, in particolare quando il messaggio è rivolto a chi con lo sport è meno in confidenza e quando l’intento non è quello di coltivare campioni, ma illustrare l’importanza dell’attività fisica nell’ottica della tutela della salute attraverso la cura di sani stili di vita. Dal 25 al 28 settembre nell’area del Club Ippodromo tornerà l’appuntamento con Cesena in Wellness, evento giunto alla sua dodicesima edizione e firmato dall’associazione Time to Move. Alla presentazione che si è tenuta ieri mattina sono intervenuti anche l’assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri e la consigliera regionale Francesca Lucchi, oltre agli addetti ai lavori coinvolti nell’iniziativa, a partire da Daniela Tamburini, in rappresentanza della Wellness Foundation legata alla famiglia di Nerio Alessandri, patron di Technogym e da sempre vicino a questo progetto, inserito peraltro anche nell’ambito della ‘ Wellness Week ’, la settimana (compresa tra il 23 e il 30 settembre) nel corso della quale, col sostegno della Regione, in tutto il territorio romagnolo verranno organizzati oltre 400 appuntamenti a valenza sportiva e ad accesso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Cesena in wellness’, ci sarà anche Pirro