Torna Agorà Design festival biennale che celebra la creatività

MARTANO - Dal 2 al 5 ottobre a Martano torna il festival biennale che celebra la creatività e la circolazione di idee sui grandi temi dell’architettura e del design, dell’innovazione e della biodiversità progettuale. Nel cuore della Grecìa salentina, quattro intense giornate di laboratori, talk. 🔗 Leggi su Lecceprima.it