Torino in 3mila sfilano a sostegno del popolo palestinese
Circa 3mila persone in piazza a Torino nel corteo regionale per la Palestina. La manifestazione per protestare contro l’attacco israeliano a Gaza e dimostrare solidarietà al popolo palestinese. Il corteo è partito da piazza Statuto e si è snodato per tutto il centro del capoluogo piemontese per finire in piazza Vittorio Veneto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
