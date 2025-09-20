torino in 3mila sfilano a sostegno del popolo palestinese

Circa 3mila persone in piazza a Torino nel corteo regionale per la Palestina. La manifestazione per protestare contro l’attacco israeliano a Gaza e dimostrare solidarietà al popolo palestinese. Il corteo è partito da piazza Statuto e si è snodato per tutto il centro del capoluogo piemontese per finire in piazza Vittorio Veneto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

