Torino | conosce una 17enne in chat abusa di lei nel bagno di un cinema e finisce a processo per violenza sessuale

Aveva conosciuto questa ragazza giovanissima – 17 anni all’epoca – in una chat online. Poco dopo, lui – sulla 20ina, originario del Congo – l’avrebbe violentata. È successo due anni fa a Torino, nel bagno di un cinema.Questa settimana, in tribunale, è iniziato il processo per accertare la verità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

