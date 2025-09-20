Toni ammette | Marcus Thuram? Sta facendo qualcosa di straordinario ma come lui non c’è nessuno

Toni, ex attaccante e leggenda della Nazionale, ha parlato in un evento a Istanbul delle prestazioni dei centravanti più in forma del campionato. Presente alla tappa di Istanbul dell’ EA7 World Legends Padel Tour, Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset esprimendo tutta la sua ammirazione per Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter. LE DICHIARAZIONI SU THURAM – «Sta facendo qualcosa di straordinario. Doveva migliorare in area di rigore, però abbiamo visto dall’inizio che sa fare gol da centravanti vero, di testa da corner o su punizione. La metteranno sicuramente molto bene Hakan Calhanoglu o Federico Dimarco, però sicuramente è migliorato tanto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Toni ammette: «Marcus Thuram? Sta facendo qualcosa di straordinario, ma come lui non c’è nessuno»

