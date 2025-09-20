Tomei | Servirà tanta attenzione Ci sono insidie
Il Picchio di Tomei è pronto per affrontare la delicata trasferta in Toscana. Alla vigilia della seconda di due gare esterne consecutive il tecnico dell’Ascoli ha dovuto rinunciare soltanto ad Oviszach, uscito malconcio dall’ultimo incontro disputato. "Siamo tutti disponibili tranne Oviszach – afferma –. Ha avuto un problema a Perugia e abbiamo deciso precauzionalmente di tenerlo fermo dato che poi ci sarà il turno infrasettimanale. Nel suo caso di tratta di una elongazione. Auspichiamo di continuare il trend positivo. Quella col Livorno è la partita più difficile perché è una squadra organizzata, aggressiva che tende a non far giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tomei - servir
Ascoli Calcio 1898 FC SpA. Penguin Piano · Love Story - Indila. Bastano pochi secondi ad Amine Chakir per servire il gol di Gabriele Pagliai, all’esordio in bianconero! ? #LungaVitaAllaRegina Vai su Facebook
Tomei: "Servirà tanta attenzione. Ci sono insidie" - Il Picchio di Tomei è pronto per affrontare la delicata trasferta in Toscana. Lo riporta sport.quotidiano.net
Ascoli, Tomei: “Massima attenzione, sarà una sfida durissima” - Ascoli, Mister Tomei ha parlato in conferenza stampa del match coi labronici: “Siamo tutti disponibili tranne Oviszach, che ha ... Come scrive picenonews24.it