Il Picchio di Tomei è pronto per affrontare la delicata trasferta in Toscana. Alla vigilia della seconda di due gare esterne consecutive il tecnico dell’Ascoli ha dovuto rinunciare soltanto ad Oviszach, uscito malconcio dall’ultimo incontro disputato. "Siamo tutti disponibili tranne Oviszach – afferma –. Ha avuto un problema a Perugia e abbiamo deciso precauzionalmente di tenerlo fermo dato che poi ci sarà il turno infrasettimanale. Nel suo caso di tratta di una elongazione. Auspichiamo di continuare il trend positivo. Quella col Livorno è la partita più difficile perché è una squadra organizzata, aggressiva che tende a non far giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tomei: "Servirà tanta attenzione. Ci sono insidie"