Tomassini promuove il nuovo gruppo | Fondamentale avere continuità

Il capitano della nuova Dole è lo zio Tom. Con Stefano Masciadri e Francesco Bedetti non più a roster, è Giovanni Tomassini a vestire la simbolica fascia del leader dello spogliatoio, della saggia guida pronta a tracciare il percorso. Una scelta perfetta. "È un attestato di stima che mi fa piacere – commenta Tomassini –. Vuol dire che la società mi ha visto come una persona che può avere influenza nello spogliatoio. In campo cambia poco, va detto. L’obiettivo è essere sempre il più performanti possibili. Conterà, probabilmente, nei momenti complicati, in quelli in cui non tutto filerà liscio". Giovanni Tomassini ha buona memoria del recente passato biancorosso e può valutare bene il nuovo gruppo targato Dole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

