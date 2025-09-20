Toldo su Sommer | Critiche? Ho telefonato una persona e glie l’ho detto! Chi mi piace? Lui

Toldo, ex portiere dell’Inter, ha parlato a La Stampa della situazione portieri, tanto discussa negli ultimi giorni. Le sue parole su Sommer e non solo. Intervistato da La Stampa, Francesco Toldo, storico portiere dell’ Inter, ha preso le difese di Yann Sommer, finito sotto accusa per alcune prestazioni considerate al di sotto delle aspettative nei giorni scorsi. SOMMER «Ho telefonato a una persona, gliel’ho proprio detto: avevi criticato Sommer, ma in Champions hai visto che parata? Sabato l’avevi ammazzato». Toldo ha sottolineato come, nonostante le critiche ricevute, il portiere svizzero abbia saputo rispondere sul campo con prestazioni decisive, in particolare nella Champions League, confermando il suo valore e la sua affidabilità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Internews24.com

