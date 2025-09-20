Tokyo mondiale | Palmisano Battocletti e gli altri azzurri oggi in gara

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tokyo si sveglia all’alba della ventunesima giornata iridata e, tra piste luminose e strade affollate, gli atleti italiani preparano l’assalto alle medaglie in programma oggi, 20 settembre. Dal buio della marcia sino alle luci delle finali in pista, il sabato nipponico promette brividi azzurri. Una giornata iridata che promette emozioni L’intera agenda odierna dei Mondiali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tokyo mondiale palmisano battocletti e gli altri azzurri oggi in gara

© Sbircialanotizia.it - Tokyo mondiale: Palmisano, Battocletti e gli altri azzurri oggi in gara

In questa notizia si parla di: tokyo - mondiale

Von der Leyen a Tokyo: Cooperare per riformare insieme Organizzazione mondiale commercio – Il video

Tamberi, scelta mondiale, Gimbo ha deciso: “Ci vediamo a Tokyo”

Tamberi vola a Tokyo per difendere l’oro mondiale

Tokyo, batterie 4X100 azzurri, c'è Jacobs. In pista anche Battocletti. Dallavalle argento nel triplo - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 09:59; Diretta Mondiali di atletica, attesa per la staffetta 4x100: fuori Tortu, Jacobs secondo frazionista; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km.

tokyo mondiale palmisano battoclettiLe regine azzurre tornano in scena nella penultima giornata del Mondiale di Tokyo: Palmisano e Battocletti per la gloria iridata - La penultima giornata dei Mondiali di Tokyo può regalare ancora grandi soddisfazioni e sogni all’Italia dell’atletica, con due donne simbolo pronte a ... Lo riporta oasport.it

tokyo mondiale palmisano battoclettiLIVE! Mondiali atletica Tokyo 2025, risultati in diretta sabato 20 settembre. In gara Palmisano, Battocletti, Gerevini, Fortunato, Curiazzi, Cosi - Torna la sessione mattutina e scende di nuovo in strada Antonella Palmisano, a caccia di altra gloria nella 2 ... Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tokyo Mondiale Palmisano Battocletti