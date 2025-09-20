Tokyo mondiale | Palmisano Battocletti e gli altri azzurri oggi in gara
Tokyo si sveglia all’alba della ventunesima giornata iridata e, tra piste luminose e strade affollate, gli atleti italiani preparano l’assalto alle medaglie in programma oggi, 20 settembre. Dal buio della marcia sino alle luci delle finali in pista, il sabato nipponico promette brividi azzurri. Una giornata iridata che promette emozioni L’intera agenda odierna dei Mondiali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: tokyo - mondiale
Von der Leyen a Tokyo: Cooperare per riformare insieme Organizzazione mondiale commercio – Il video
Tamberi, scelta mondiale, Gimbo ha deciso: “Ci vediamo a Tokyo”
Tamberi vola a Tokyo per difendere l’oro mondiale
Un oro, tre argenti, due bronzi. Cresce il bottino dell’Italia al Mondiale di Tokyo. Con un sesto salto perfetto, quando la gara sembrava in pugno al fuoriclasse Pichardo, Andrea Dallavalle da Gossolengo (Piacenza) si prende la sua vendetta sul destino, arpion Vai su Facebook
Furlani, oro mondiale a Tokyo: salto storico sulla pista italiana di Mondo https://24plus.ilsole24ore.com/art/furlani-oro-mondiale-tokyo-salto-storico-pista-italiana-mondo-AHWNgsgC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Tokyo, batterie 4X100 azzurri, c'è Jacobs. In pista anche Battocletti. Dallavalle argento nel triplo - Aggiornamento del 20 Settembre delle ore 09:59; Diretta Mondiali di atletica, attesa per la staffetta 4x100: fuori Tortu, Jacobs secondo frazionista; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km.
Le regine azzurre tornano in scena nella penultima giornata del Mondiale di Tokyo: Palmisano e Battocletti per la gloria iridata - La penultima giornata dei Mondiali di Tokyo può regalare ancora grandi soddisfazioni e sogni all’Italia dell’atletica, con due donne simbolo pronte a ... Lo riporta oasport.it
LIVE! Mondiali atletica Tokyo 2025, risultati in diretta sabato 20 settembre. In gara Palmisano, Battocletti, Gerevini, Fortunato, Curiazzi, Cosi - Torna la sessione mattutina e scende di nuovo in strada Antonella Palmisano, a caccia di altra gloria nella 2 ... Come scrive eurosport.it