Tokyo Game Show 2025 | ecco date ed orari italiani delle conferenze

Dopo la Summer Game Fest e la Gamescom, è il Giappone a prendersi la scena con il Tokyo Game Show 2025, in programma dal 25 al 28 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba. Le prime due giornate saranno riservate agli addetti ai lavori, mentre il weekend aprirà le porte al grande pubblico ed è bene precisare che chi non potrà essere presente, avrà la possibilità di seguire ogni conferenza in streaming su YouTube, Twitch, TikTok e X, oltre che su piattaforme partner come Niconico, DouYu e bilibili. Il programma è fitto e scandito da eventi decisamente attesi, con Sony e Microsoft che dovrebbero essere grandi protagoniste dell’evento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

