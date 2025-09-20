Tim Burton e Monica Bellucci | è ufficiale la separazione

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio congiunto. Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di dirsi addio. Con un comunicato congiunto, diffuso nella mattina di oggi, 20 settembre 2025, i due hanno dichiarato: “È con grande rispetto e affetto reciproco che abbiamo scelto di separarci”. La coppia aveva ufficializzato la relazione nel febbraio 2023, pochi mesi dopo l’incontro folgorante al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022. Una storia intensa ma breve. Nonostante l’apparente armonia, la loro unione non ha superato i tre anni. Fin dall’inizio Monica aveva espresso parole di grande ammirazione per il regista: lo aveva definito un uomo “meraviglioso” e “un’anima spettacolare” in un’intervista a Harper’s Bazaar. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tim Burton e Monica Bellucci: è ufficiale la separazione

In questa notizia si parla di: burton - monica

VIDEO / Tim Burton e Monica Bellucci, relazione finita dopo due anni

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione e io manco sapevo fossero insieme!! - X Vai su X

La loro era stata un’unione anche artistica: Burton aveva diretto Monica Bellucci in “Beetlejuice” Vai su Facebook

Monica Bellucci and Tim Burton split: Great affection and mutual respect.; Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa e i motivi dietro l'addio; Monica Bellucci e Tim Burton si separano, è finita la storia d’amore tra le due star.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. vanityfair.it scrive

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia la separazione dopo due anni - "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", hanno dichiarato ad Afp il ... Lo riporta tg24.sky.it