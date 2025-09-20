Tifosi delusi e Juve nei guai | Champions falsata

La Juve torna in Champions League, ma la festa tanto attesa dai tifosi si trasforma subito in una grande delusione: è tutto falsato. Il ritorno dei bianconeri nella massima competizione europea era uno dei momenti più attesi della stagione. Dopo anni complicati, tra esclusioni e piazzamenti al di sotto delle aspettative, la squadra di Igor Tudor è riuscita a rimettere piede in quella vetrina internazionale che rappresenta l’essenza del calcio di vertice. I tifosi aspettavano con ansia la prima notte europea, sperando di rivivere emozioni forti, quelle che solo la Champions è capace di regalare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

