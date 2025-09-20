Tifosi delusi e Juve nei guai | Champions falsata

Glieroidelcalcio.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve torna in Champions League, ma la festa tanto attesa dai tifosi si trasforma subito in una grande delusione: è tutto falsato. Il ritorno dei bianconeri nella massima competizione europea era uno dei momenti più attesi della stagione. Dopo anni complicati, tra esclusioni e piazzamenti al di sotto delle aspettative, la squadra di Igor Tudor è riuscita a rimettere piede in quella vetrina internazionale che rappresenta l’essenza del calcio di vertice. I tifosi aspettavano con ansia la prima notte europea, sperando di rivivere emozioni forti, quelle che solo la Champions è capace di regalare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

tifosi delusi e juve nei guai champions falsata

© Glieroidelcalcio.com - Tifosi delusi e Juve nei guai: Champions falsata

In questa notizia si parla di: tifosi - delusi

Sinner, tifosi delusi al rientro in Italia: il motivo

Abbonamenti Inter, legale tifosi: “Delusi da società, esclusi con metodi da regime”

Severgnini tra delusione Champions e addio a Inzaghi: «I tifosi sono come i bambini, non vanno delusi»

Juventus, Giuntoli: Fiducia a Motta. Tifosi? Siamo dispiaciuti e delusi come loro.

tifosi delusi juve guaiÈ ufficiale, rescissione del contratto: tifosi della Juve sconvolti - Clamoroso l'annuncio ufficiale sulla fine del rapporto tra il giocatore e il club: ora iniziano i vero problemi per il campione ... Segnala diregiovani.it

tifosi delusi juve guaiPugno duro della Uefa, Juve nei guai: sanzione pesantissima - Dopo aver digerito a fatica i provvedimenti degli anni passati, i bianconeri tornano a fare i conti con la UEFA ... calcioin.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Delusi Juve Guai