Ticket sanitari legittimi La replica dell’Ausl al consigliere Ancisi

In risposta alle recenti affermazioni del consigliere Alvaro Ancisi riguardo presunti ticket illegittimi al Pronto Soccorso, l’Azienda USL ha fornito chiarimenti, sottolineando la piena legittimità di tali contributi. La questione nasce da un’interpretazione errata, secondo l’Ausl, che considera i ticket sanitari alla stregua di tributi fiscali, richiedendo quindi un “presupposto di legge che li giustifica” e la competenza del giudice tributario. L’Ausl chiarisce che, sebbene la natura giuridica del ticket sanitario sia talvolta oggetto di dibattito giurisdizionale, la sua funzione sostanziale è sempre stata quella di rappresentare la compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie usufruite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ticket sanitari legittimi". La replica dell’Ausl al consigliere Ancisi

Ticket sanitari legittimi. La replica dell’Ausl al consigliere Ancisi.

