Thuram Inter Chivu può fare a meno dell’attaccante contro il Sassuolo? Le ultime sul match

Thuram Inter, l’allenatore nerazzurro riflette sulla gestione della rosa in vista della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. L’ Inter prepara la sfida di domani sera a San Siro contro il Sassuolo con ancora qualche punto interrogativo legato alla formazione titolare. Secondo il Corriere dello Sport, Cristian Chivu sta valutando possibili rotazioni non solo per Lautaro Martinez, capitano argentino reduce da problemi alla schiena, ma anche per Marcus Thuram, grande protagonista dell’avvio di stagione con cinque reti in quattro presenze. Il quotidiano sottolinea come non sia da escludere l’impiego dal primo minuto di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese arrivato dal Parma in estate: «Ad ogni modo, non è da escludere a priori nemmeno l’opzione Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, Chivu può fare a meno dell’attaccante contro il Sassuolo? Le ultime sul match

In questa notizia si parla di: thuram - inter

Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti

Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo

Chi al fianco di #Thuram in #Inter-Sassuolo? Le idee di Chivu per l’attacco nerazzurro? - X Vai su X

#AjaxInter 0-2: Terzo tempo e pagelle. #Thuram show, #Calhanoglu c'è ed è già #Esposito mania! Tutti gli aggiornamenti su #InterFanTV: Vai su Facebook

Juve Inter Lautaro può sparigliare la difesa bianconera | punterà su questo giocatore il duello; Juve Inter arriva la scelta di Chivu su Lautaro | il rientro dall’Argentina può pesare cosa filtra; Akanji Inter oggi il primo giorno ad Appiano con ‘vista’ sulla Juve | ecco perché Chivu può lanciarlo subito dal 1?.

Inter, super Thuram non si ferma: il dato che fa sorridere Chivu - Il francese è sempre più protagonista negli schemi nerazzurri: il dato che fa sorridere i tifosi e Mister Chivu. Segnala spaziointer.it

Ajax-Inter, Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi - Ecco cosa ha funzionato e cosa va migliorato dopo il successo in terra olandese Ajax Inter Champions Le ... panorama.it scrive