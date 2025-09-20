Thor assassinato da un avenger | rivelazioni shock nella marvel
Il panorama delle produzioni Marvel si arricchisce di un nuovo universo narrativo incentrato sui zombie con l’uscita di Marvel Zombies: Red Band. Questa nuova serie introduce un’interpretazione più cruda e intensa rispetto alla storyline originale del 2006, portando sullo schermo un’epopea di sangue, strategia e imprevedibilità. L’opera si svolge in una versione rivisitata dell’ età d’oro Marvel, dove gli eroi indossano ancora i loro costumi storici e gli Avengers non si conoscono tra loro. l’evoluzione del mondo zombie Marvel: da “Marvel Zombies” a “Red Band”. una narrazione più cruenta e sofisticata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: thor - assassinato
Questa sera siamo in compagnia di Thor, un bellissimo cucciolone di 7 mesi arrivato al canile di Tarquinia, in provincia di Viterbo, in seguito a un abbandono all’età di 2 mesi e mezzo. Crescendo in un rifugio, Thor ha imparato ad andare d’accordo con i Vai su Facebook
Tom Hiddleston ricorda Loki in Avengers: Infinity War: Conoscevo la sua storia da 2 anni; Il riferimento a Thor di Ms Marvel continua il problema più strano di Endgame.