Thor assassinato da un avenger | rivelazioni shock nella marvel

Il panorama delle produzioni Marvel si arricchisce di un nuovo universo narrativo incentrato sui zombie con l'uscita di Marvel Zombies: Red Band. Questa nuova serie introduce un'interpretazione più cruda e intensa rispetto alla storyline originale del 2006, portando sullo schermo un'epopea di sangue, strategia e imprevedibilità. L'opera si svolge in una versione rivisitata dell' età d'oro Marvel, dove gli eroi indossano ancora i loro costumi storici e gli Avengers non si conoscono tra loro. l'evoluzione del mondo zombie Marvel: da "Marvel Zombies" a "Red Band". una narrazione più cruenta e sofisticata.

