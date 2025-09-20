In 400 euro di buoni benzina e una lattina d’olio il "patto" corruttivo. È un quadro che si fa più intricato, quello emerso dal fascicolo d’indagine della Procura di Perugia per un sistema di presunti appalti truccati: anche i più piccoli. Il protagonista è un funzionario provinciale in pensione e con lui un imprenditore perugino per un appalto da "soli" 14mila euro per lavori sulla strada provinciale di Porto a Castiglione del Lago. Le intercettazioni ambientali della Guardia di Finanza registrano l’imprenditore e il funzionario che si incontrano. "Ascolta io c’ho. t’ho fatto un pensierino", "e va bene, importante so gli auguri", "c’ho l’olio lo accetti?" "guarda io ora io in amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "T’ho fatto un pensierino" . Buoni benzina per 400 euro e olio per farsi corrompere