T’ho fatto un pensierino Buoni benzina per 400 euro e olio per farsi corrompere
In 400 euro di buoni benzina e una lattina d’olio il "patto" corruttivo. È un quadro che si fa più intricato, quello emerso dal fascicolo d’indagine della Procura di Perugia per un sistema di presunti appalti truccati: anche i più piccoli. Il protagonista è un funzionario provinciale in pensione e con lui un imprenditore perugino per un appalto da "soli" 14mila euro per lavori sulla strada provinciale di Porto a Castiglione del Lago. Le intercettazioni ambientali della Guardia di Finanza registrano l’imprenditore e il funzionario che si incontrano. "Ascolta io c’ho. t’ho fatto un pensierino", "e va bene, importante so gli auguri", "c’ho l’olio lo accetti?" "guarda io ora io in amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pensierino - buoni
Ragazze e ragazzi si riparte Ci uniamo agli auguri di buon anno scolastico della Dirigente Rossana Paola Agazzi ha scritto un pensierino per voi, vi verrà consegnato oggi in classe Buona scuola Vai su Facebook
"T’ho fatto un pensierino" . Buoni benzina per 400 euro e olio per farsi corrompere - Le telecamere riprendono l’imprenditore mentre estrae dalla tasca una piccola busta rossa che consegna al funzionario della Provincia. lanazione.it scrive