Per la prima volta dal 2015, Nafissatou Thiam, stella dell’atletica belga e tripla campionessa olimpica di eptathlon, non conquisterà una medaglia nella disciplina che fino a oggi dominava. Impegnata ai Mondiali in corso a Tokyo e in aperto conflitto con la sua federazione, la 31enne ha deciso di ritirarsi oggi dalla gara. Al momento dell’abbandono, era ottava dopo cinque delle sette prove previste, e una prova di salto in lungo conclusa tra le lacrime (5,99 m) che ha segnato il punto di rottura. Lo racconta Lemonde Incerta sul proseguimento della competizione, Thiam aveva inizialmente dichiarato di poter terminare l’esercizio “solo per principio”, ma il suo allenatore, Michael Van Der Plaetsen, ha poi confermato il ritiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Thiam ci rinuncia, litiga con la federazione belga e abbandona l'eptathlon ai mondiali