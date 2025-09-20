The thing rivela la sua famosa frase iconica nei nuovi aggiornamenti marvel

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel vasto universo dei fumetti Marvel, alcune espressioni sono diventate simboli riconoscibili e iconici. Una di queste è la celebre frase pronunciata da The Thing, membro dei Fantastici Quattro: “ It’s clobberin’ time! “. Recentemente, questa frase ha subito una significativa trasformazione all’interno delle storie a fumetti, anticipando possibili sviluppi anche nel Marvel Cinematic Universe (MCU). In questo approfondimento si analizzano le modifiche apportate al celebre motto e le implicazioni future per il personaggio e l’universo Marvel. la modifica del motto di the thing nei fumetti marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

the thing rivela la sua famosa frase iconica nei nuovi aggiornamenti marvel

© Jumptheshark.it - The thing rivela la sua famosa frase iconica nei nuovi aggiornamenti marvel

In questa notizia si parla di: thing - rivela

Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe

Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe; Thunderbolts*, il regista rivela quale personaggio avrebbe voluto includere nel film; DCU - James Gunn rivela nuove informazioni sul suo progetto misterioso, su Wonder Woman e sui registi dell'universo! (2025).

Cerca Video su questo argomento: The Thing Rivela Sua