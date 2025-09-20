The thing rivela la sua famosa frase iconica nei nuovi aggiornamenti marvel
Nel vasto universo dei fumetti Marvel, alcune espressioni sono diventate simboli riconoscibili e iconici. Una di queste è la celebre frase pronunciata da The Thing, membro dei Fantastici Quattro: “ It’s clobberin’ time! “. Recentemente, questa frase ha subito una significativa trasformazione all’interno delle storie a fumetti, anticipando possibili sviluppi anche nel Marvel Cinematic Universe (MCU). In questo approfondimento si analizzano le modifiche apportate al celebre motto e le implicazioni future per il personaggio e l’universo Marvel. la modifica del motto di the thing nei fumetti marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: thing - rivela
Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe
Setting targets is one thing. Delivering them? That’s what matters. It’s been five years since we launched our Now & Next Sustainability Strategy, and with many of our ‘Now’ targets drawing to a close, we’re incredibly proud to have achieved the following ambit - facebook.com Vai su Facebook
Swamp Thing, James Gunn rivela aggiornamenti sul film di James Mangold per il DC Universe; Thunderbolts*, il regista rivela quale personaggio avrebbe voluto includere nel film; DCU - James Gunn rivela nuove informazioni sul suo progetto misterioso, su Wonder Woman e sui registi dell'universo! (2025).