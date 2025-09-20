The Perfect Couple tornerà su Netflix? Tutte le ultime news sulla stagione 2, ispirata al libro The Swan Song di Elin Hilderbrand. Dopo il grande successo ottenuto al debutto su Netflix nel settembre 2024 (con 20 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni dall’uscita, e in seguito il posto numero uno tra le serie più viste per diverse settimane) la domanda che gli spettatori che hanno apprezzato la serie continuano a porsi è una sola: ci sarà una seconda stagione di The Perfect Couple e, soprattutto, quando uscirà? La serie, tratta dall’omonimo bestseller di Elin Hilderbrand, ha conquistato subito il pubblico con il mix di mistero, segreti familiari e colpi di scena ambientati nella cornice esclusiva di Nantucket. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - The Perfect Couple, quando uscirà la seconda stagione? Sarà un sequel / non sequel