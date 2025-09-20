The Life of Chuck e il senso di Mike Flanagan per Stephen King

Pochi registi hanno dimostrato di saper rendere così bene le storie di Stephen King su schermo quanto riesce a fare Mike Flanagan. E con The Life of Chuck lo conferma. Era partito bene il cammino cinematografico di Stephen King: il primo romanzo, Carrie, era finito nelle mani di Brian De Palma che ne aveva tirato fuori un classico dei film horror; il secondo, Le notti di Salem, aveva ottenuto un adattamento televisivo che, per l'epoca, aveva un senso; e come terzo passo la consacrazione di una divinità del cinema come Stanley Kubrick per adattare Shining. E poi John Carpenter, Tobe Hooper, David Cronenberg, ma anche quei dolorosi anni '80 in cui si pescava alla produzione kinghiana senza un senso o una visione, solo per il nome. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Life of Chuck e il senso di Mike Flanagan per Stephen King

Top10 del 19/9/2025 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 THE CONJURING €157389 2 DEMON SLAYER 134651 3 MATERIAL LOVE 69473 4 LA TOMBA DELLE... 62630 5 DUSE 56767 6 THE LIFE OF CHUCK 44409 7 DOWNTON ABBEY 43258 8 LA VALLE DEI SO - X Vai su X

Appuntamento con Cinema & Spettacoli Magazine, in questa edizione: "The Life of Chuck", il nuovo film di Mike Flanagan "Honey Don't!", dark comedy di Ethan Coen "Duse", il film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi "Sotto le nuvole", il doc Vai su Facebook

