The Life of Chuck e il senso di Mike Flanagan per Stephen King

Pochi registi hanno dimostrato di saper rendere così bene le storie di Stephen King su schermo quanto riesce a fare Mike Flanagan. E con The Life of Chuck lo conferma. Era partito bene il cammino cinematografico di Stephen King: il primo romanzo, Carrie, era finito nelle mani di Brian De Palma che ne aveva tirato fuori un classico dei film horror; il secondo, Le notti di Salem, aveva ottenuto un adattamento televisivo che, per l'epoca, aveva un senso; e come terzo passo la consacrazione di una divinità del cinema come Stanley Kubrick per adattare Shining. E poi John Carpenter, Tobe Hooper, David Cronenberg, ma anche quei dolorosi anni '80 in cui si pescava alla produzione kinghiana senza un senso o una visione, solo per il nome. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

