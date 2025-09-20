The Four Seasons 2 confermata su Netflix tutti i dettagli sul ritorno dell’amata serie tv

The Four Seasons (Foto: Francisco RomanNetflix©) Serie Tv, Netflix ufficializza The Four Seasons 2. Dopo il successo della prima stagione, la piattaforma streaming ha annunciato il rinnovo della serie ideata da Tina Fey. La produzione, che ha saputo unire dramma e commedia in un racconto di amicizia e trasformazione, si prepara a tornare con nuovi episodi che promettono emozioni e sorprese. Titolo originale: The Four Seasons. Anno di uscita: 2025. Produzione: Stati Uniti. Regia: Diversi registi, sotto la supervisione artistica di Tina Fey. Lingua: Inglese. Sceneggiatura: Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - The Four Seasons 2 confermata su Netflix, tutti i dettagli sul ritorno dell’amata serie tv

