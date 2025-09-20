TG5 batte TG1 delle 20 Pax finita | Mimun esulta Rai invia comunicato su leadership

Nuovo capitolo della guerra Rai – Mediaset. Questa volta, però, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non c’entrano. Il nuovo scontro tra le due aziende si gioca sulle edizioni delle 20 di TG1 e TG5. Il caso scatenante? Giovedì 18 settembre, il tg di Clemente Mimun su Canale 5 ha avuto la meglio ( 22,3% di share ) contro il telegiornale di Chiocci su Rai 1 ( 21.6% ). Un sorpasso che non si vedeva da tempo. Già lo scorso 28 agosto, il TG5 era riuscito a battere il TG1 con uno scarto dello 0,2% di share. Ieri mattina, dopo l’uscita dei Dati Auditel, è stato il Direttore del TG5 a festeggiare per gli ascolti ottenuti: Grazie ai nostri telespettatori che ci continuano a premiare con la loro fiducia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

tg5 batte tg1 20Una rondine non fa primavera, due fanno notizia: il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nell’edizione delle 20 - Il Tg5 conquista il 22,33% contro il 21,55% del notiziario di Chiocci. Riporta ilfattoquotidiano.it

tg5 batte tg1 20Il TG1 stacca tutti: Auditel certifica il primato assoluto dell’informazione Rai - Il telegiornale delle 20 diretto da Gian Marco Chiocci conquista il 24,6% di share medio tra gennaio e settembre 2025, battendo TG5 e La7. Come scrive stylo24.it

