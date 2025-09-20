tg1 vs tg5 nuovo capitolo nella guerra degli ascolti tra rai e mediaset

News Tv, Tg1 vs Tg5, nuovo capitolo nella storica rivalità tra Rai e Mediaset. Questa volta lo scontro non riguarda i programmi d’intrattenimento, ma le edizioni serali dei due principali telegiornali. Giovedì 18 settembre il Tg5 di Clemente Mimun ha superato il Tg1 di Gian Marco Chiocci, registrando il 22,3% di share contro il 21,6% della concorrenza. Un sorpasso che non accadeva da tempo, anche se già lo scorso 28 agosto il notiziario di Canale 5 aveva battuto Rai1, con uno scarto dello 0,2% di share. Leggi anche: Figuraccia al Tg1, quello che succede in diretta lascia tutti senza parole (VIDEO) Tg1 vs Tg5, la reazione di Mediaset. 🔗 Leggi su Tvzap.it

