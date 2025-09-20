Tg1 vs Tg5 nuovo capitolo nella guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset
News Tv, Tg1 vs Tg5, nuovo capitolo nella storica rivalità tra Rai e Mediaset. Questa volta lo scontro non riguarda i programmi d’intrattenimento, ma le edizioni serali dei due principali telegiornali. Giovedì 18 settembre il Tg5 di Clemente Mimun ha superato il Tg1 di Gian Marco Chiocci, registrando il 22,3% di share contro il 21,6% della concorrenza. Un sorpasso che non accadeva da tempo, anche se già lo scorso 28 agosto il notiziario di Canale 5 aveva battuto Rai1, con uno scarto dello 0,2% di share. Leggi anche: Figuraccia al Tg1, quello che succede in diretta lascia tutti senza parole (VIDEO) Tg1 vs Tg5, la reazione di Mediaset. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: nuovo - capitolo
So cosa hai fatto: Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo
Charlène di Monaco sta scrivendo un nuovo capitolo del libro del suo stile? Ecco come la principessa monegasca sta adottando un look patinato, dopo anni di scelte di moda decisamente più audaci
VIDEO: Il ritorno di Elayna Black, nuovo capitolo e nuovo titolo per l’ex Cora Jade
Nomadi. . Dal Teatro Dal Verme di Milano arriva un nuovo capitolo dei Nomadi. Un live che non è solo musica, ma un viaggio alle radici della loro storia. Da oggi disponibile in vinile, digitale e CD. Scoprilo ora al link in bio! #nomadi Vai su Facebook
Gruppo Arena, ecco SuperConveniente a Ragusa Un nuovo capitolo nello sviluppo del gruppo #retail #gdo #nuoveaperture @GruppoArenaDeco @raffaelaqu - X Vai su X
Rai contro Mediaset, la guerra è totale: Tiberio Timperi sposta le lancette per ‘spegnere’ il Tg5; Meloni contro le toghe, l'Anm risponde: Non facciamo politica, rispettiamo solo la Costituzione; Cosa ci dice la crisi dei telegiornali nazionali (tranne il Tg La7) (di M. Mezza).
TG5 batte TG1 delle 20. Pax finita: Mimun esulta, Rai invia comunicato su leadership - Clemente Mimum festeggia, Gian Marco Chiocci si difende con i numeri ... Secondo davidemaggio.it
Una rondine non fa primavera, due fanno notizia: il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nell’edizione delle 20 - Il Tg5 conquista il 22,33% contro il 21,55% del notiziario di Chiocci. Si legge su ilfattoquotidiano.it