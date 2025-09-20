Tg1 vs Tg5 nuovo capitolo nella guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset

News Tv, Tg1 vs Tg5, nuovo capitolo nella storica rivalità tra Rai e Mediaset. Questa volta lo scontro non riguarda i programmi d’intrattenimento, ma le edizioni serali dei due principali telegiornali. Giovedì 18 settembre il Tg5 di Clemente Mimun ha superato il Tg1 di Gian Marco Chiocci, registrando il 22,3% di share contro il 21,6% della concorrenza. Un sorpasso che non accadeva da tempo, anche se già lo scorso 28 agosto il notiziario di Canale 5 aveva battuto Rai1, con uno scarto dello 0,2% di share. Leggi anche: Figuraccia al Tg1, quello che succede in diretta lascia tutti senza parole (VIDEO) Tg1 vs Tg5, la reazione di Mediaset. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Rai contro Mediaset, la guerra è totale: Tiberio Timperi sposta le lancette per ‘spegnere’ il Tg5; Meloni contro le toghe, l'Anm risponde: Non facciamo politica, rispettiamo solo la Costituzione; Cosa ci dice la crisi dei telegiornali nazionali (tranne il Tg La7) (di M. Mezza).

tg1 vs tg5 nuovoTG5 batte TG1 delle 20. Pax finita: Mimun esulta, Rai invia comunicato su leadership - Clemente Mimum festeggia, Gian Marco Chiocci si difende con i numeri ... Secondo davidemaggio.it

tg1 vs tg5 nuovoUna rondine non fa primavera, due fanno notizia: il Tg5 batte nuovamente il Tg1 nell’edizione delle 20 - Il Tg5 conquista il 22,33% contro il 21,55% del notiziario di Chiocci. Si legge su ilfattoquotidiano.it

