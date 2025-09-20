Tfs ai pensionati pubblici dall’Inps ritardi inaccettabili

PREVIDENZA. La denuncia della Cisl: «Tra loro c’è chi attende anche tre anni per ricevere i propri soldi e deve ricorrere a prestiti. Il governo intervenga». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Tfs ai pensionati pubblici, dall’Inps ritardi inaccettabili»

In questa notizia si parla di: pensionati - pubblici

Ritardi sul pagamento del trattamento di fine servizio: “Inps nega diritti ai pensionati pubblici”

https://enasc.it/2024/12/17/fondo-credito-per-i-dipendenti-pubblici-riapertura-dei-termini-ed-adesione-per-i-pensionati-novita-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

«Tfs ai pensionati pubblici, dall’Inps ritardi inaccettabili» - In realtà, invece, in parecchi casi l’attesa si protrae oltremodo e arriva anche a 3 anni: è quanto accade prima che venga ... Come scrive ecodibergamo.it

TFS dopo la pensione in cumulo per limiti ordinamentali - Sono un giornalista dipendente pubblico, al compimento dei 65 anni + 45 anni e 3 mesi di contribuzione, la mia amministrazione mi ha collocato a riposo obbligatorio per raggiunti limiti ordinamentali. Come scrive pmi.it