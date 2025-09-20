Tfs ai pensionati pubblici dall’Inps ritardi inaccettabili

PREVIDENZA. La denuncia della Cisl: «Tra loro c'è chi attende anche tre anni per ricevere i propri soldi e deve ricorrere a prestiti. Il governo intervenga».

Ritardi sul pagamento del trattamento di fine servizio: “Inps nega diritti ai pensionati pubblici”

