Terzo giorno di Salone Nautico | Rolli Days Millevele strade pedonali e shopping fino a tardi
Al via oggi, sabato 20 settembre, il terzo giorno di Salone Nautico a Genova. La manifestazione, arrivata alla 65esima edizione, ospita oltre mille imbarcazioni in esposizione, 23 nuovi cantieri presenti, espositori provenienti da 45 Paesi, con 123 novità e 96 première mondiali. Chiuderà martedì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Bezos-Sanchez, terzo giorno di festa: pranzo all'Harry's bar (ma l'anello da 10 milioni non c'è). Lady Gaga non canta: chi ci sarà?
Bezos-Sanchez, terzo giorno di festa: il bacio sul Canal Grande e il gran ballo all'Arsenale. Fumogeni di protesta dal ponte di Rialto
Magie Disney e star italiane: highlights dal terzo giorno di Ciné 2025
Ecco cosa succede il terzo giorno del festival! E mi raccomando… rimanete sintonizzati, che se ne vedranno delle belle #caorlefilmfestival #caorle #filmfestival #cinema #independentfilm Vai su Facebook
Terzo giorno di convegno! Si conclude con le plenarie di Ferdinando Arzarello e Aldo Brigaglia e lo spazio tematico su Matematica e Linguaggio interventi di Silvia Demartini, Silvia Sbaragli e Paolo Boero, moderati da Francesca Morselli. Arrivederci al prossi - X Vai su X
Salone Nautico di Genova: programma della 65^ edizione - La manifestazione è tornata a brillare in concomitanza con il boom del settore degli ultimi anni, complice anche l’ampliamento degli spazi sul mare nella nuova configurazione del Waterfront di Levante ... Scrive tg24.sky.it
Si salpa! A Genova è il giorno del Salone nautico - Alle 11 l'inaugurazione dell'edizione numero 65 con l’omaggio di Nave Schergat. Secondo rainews.it