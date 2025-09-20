Quanto vale il nuovo Monti e il Filattiera Fc modellato da Alessandro Maurelli? Quanto valgono, la nuova nata Marmese, il rinnovato Attuoni, l’Icf Fosdinovo, Podenzana, Cinquale e la mitica Spartak Apuane? La Coppa Provinciale che è scattata ieri sera alle 21, con la partita Cinquale-Spartak, Apuane per poi proseguire oggi, può dirlo o, meglio, può offrire un primo spunto di riflessione. Il Monti riaffidato per il secondo anno consecutivo a mister Balloni si schiude al “Don Bosco“, alle 15,30 di oggi, ospitando i cugini della neonata Filattiera Fc, la perdente sarà nuovamente in campo sabato 27 settembre ospitando il ValliZeri questo pomeriggio spettatore interessato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Terza Categoria Una Coppa tutta da scoprire. Riflettori puntati sul match Cinquale-Spartak