Fischio d’inizio per il girone A della Terza Categoria fiorentina, che vede tra le protagoniste anche cinque squadre del circondario. La prima a scendere in campo è il Ponzano, ancora a caccia dei primi gol dopo la doppia goleada subita in Coppa Provinciale dal Ponte a Elsa. Oggi alle 16.40 al Michelucci arriva l’Atletico Impruneta, che ha sua volta ha già salutato la Coppa Provinciale con un complessivo 10-0 incassato dall’Antellese. Tre, poi, le sfide in programma domani pomeriggio. Alle 15.30 il Calasanzio andrà a far visita al Malmantile a Scandicci nell’impianto del Casellina, mentre il Marcialla City ospiterà l’Eurocalcio Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza Categoria al via. È caccia ai primi punti