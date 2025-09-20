Terribile schianto tra un' auto e un bus nel Siracusano | muore 45enne
Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, nel Siracusano. A perdere la vita una donna di 45 anni che era a bordo di una vettura, una Toyota Yaris, scontratasi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della polizia, con un autobus. L’impatto è avvenuto in prossimità dello svincolo per la riserva di Vendicari.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
