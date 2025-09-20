Terribile incidente a Mirafiori Sud | scooter travolto da un' auto in via Candiolo gravissimo un 89enne

È gravissimo e ricoverato al Cto di Torino l'anziano 89enne che, nella giornata di venerdì 19 settembre, poco prima delle 14, è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Mirafiori Sud, mentre percorreva via Candiolo a bordo del suo scooter. Panda travolge uno scooter in via Candiolo: gravissimo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

