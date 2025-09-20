Terremoto Mediaset una seguitissima soap chiude i battenti

Temporeale.info | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamorosa e improvvisa decisione da parte dei vertici di Mediaset. I fan stentano a crederci ed è una vera e propria batosta. Negli ultimi mesi Piersilvio Berlusconi ha attuato una mini totale rivoluzione per quel che riguarda il palinsesto Mediaset con l’obiettivo di migliorare l’audience ed effettuare nuovamente un sorpasso alla Rai, in netta crescita. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

terremoto mediaset una seguitissima soap chiude i battenti

© Temporeale.info - Terremoto Mediaset, una seguitissima soap chiude i battenti

In questa notizia si parla di: terremoto - mediaset

Terremoto Mediaset, il conduttore abbandona l’amatissimo programma dopo anni

Terremoto Mediaset: brutte notizie per l’amata conduttrice

“Lascia la Rai e va a Mediaset”. Mara Venier, terremoto in tv: “Un ruolo in quel reality”

Terremoto Mediaset, una seguitissima soap chiude i battenti.

terremoto mediaset seguitissima soapTerremoto Mediaset, una seguitissima soap chiude i battenti - Clamorosa e improvvisa decisione da parte dei vertici di Mediaset. Come scrive temporeale.info

Terremoto Mediaset, i fan non ci credono: c’è la cancellazione definitiva - Lo stop è definitivo o prelude a una nuova collocazione nel palinsesto? Riporta diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Mediaset Seguitissima Soap