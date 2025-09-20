Terremoto in Umbria scossa magnitudo 3.8 vicino Massa Martana
Una scossa di terremoto, intorno alle 23:11 di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). Lo riporta il sito di Ingv. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
