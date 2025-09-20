Terremoto in provincia di Perugia scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche a Terni Teramo e Ascoli

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossa di terremoto in provincia di Perugia alle 23:11 di sabato 20 settembre. L’INGV stima una magnitudo 3.8. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Terni, Teramo e nella zona di Rieti, in Lazio. Non si registrano al momento danni o feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

