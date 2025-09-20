Terremoto in Italia scossa nel pomeriggio | cosa succede

Nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025, una scossa di terremoto è stata rilevata davanti alle coste della Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha raggiunto una magnitudo 3.3 ed è stato localizzato nel Tirreno meridionale, a breve distanza dal territorio di Palermo. L’evento sismico si è verificato poco dopo le ore 18:00, con un ipocentro situato a 18 chilometri di profondità. Scossa di terremoto in mare avvertita nelle località costiere della provincia di Palermo. La scossa è stata avvertita in maniera lieve principalmente nelle aree costiere della provincia palermitana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

