Terremoto in Italia scossa nel pomeriggio | cosa succede

Tvzap.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025, una scossa di terremoto è stata rilevata davanti alle coste della Sicilia. Secondo quanto comunicato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha raggiunto una magnitudo 3.3 ed è stato localizzato nel Tirreno meridionale, a breve distanza dal territorio di Palermo. L’evento sismico si è verificato poco dopo le ore 18:00, con un ipocentro situato a 18 chilometri di profondità. Scossa di terremoto in mare avvertita nelle località costiere della provincia di Palermo. La scossa è stata avvertita in maniera lieve principalmente nelle aree costiere della provincia palermitana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto in italia scossa nel pomeriggio cosa succede

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, scossa nel pomeriggio: cosa succede

In questa notizia si parla di: terremoto - italia

Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)

Terremoto in Italia, scossa improvvisa: attimi di terrore. Torna la paura 

Terremoto, nuova scossa improvvisa in Italia: torna la paura

Terremoto nel Messinese, forte scossa di magnitudo tra 4.8 vicino alle Isole Eolie; Terremoto, a Foggia scossa di 4.6 gradi. Nuovo sisma nei Campi Flegrei di magnitudo 3.5; Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.3 a Molochio, avvertita a Varapodio e Taurianova.

terremoto italia scossa pomeriggioTerremoto oggi nel Lazio, 17 settembre: scossa di m 3.2 a Latina: dati Ingv - L’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi mercoledì 17 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 3. Riporta centrometeoitaliano.it

terremoto italia scossa pomeriggioTerremoto in Calabria oggi, 16 settembre: scossa di m 2.2 sulla Costa Calabra: Dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 16 settembre ... Secondo centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Scossa Pomeriggio