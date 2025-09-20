Terremoto chiaramente avvertito a Terni | magnitudo stimata a 3.8

Scossa di terremoto chiaramente sentita nella città di Terni e in tutta l'Umbria. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha segnalato il terremoto di magnitudo 3.8 alle ore 23.11 di sabato 20 settembre con epicentro vicino a Massa Martana. Profondità di 8 chilometri, abbastanza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terremoto oggi a Creta, forte scossa di magnitudo 5: avvertita chiaramente sull’isola

Paura in Grecia, terremoto di magnitudo 5.5 registrato nella notte: scossa avvertita chiaramente ad Atene

Mmolti cittadini di Latina e provincia. Alle 4.10 della notte appena trascorsa, hanno avvertito una scossa di terremoto, con epicentro Latina con una magnitudo di 3.2. ad una profondità di 8 km. La scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente anche a Sezz - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto chiaramente avvertito a Terni: magnitudo stimata a 3.8; Terremoto in provincia di Perugia, scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche a Terni, Teramo e Ascoli; Terremoto a Massa Martana: 3,8 Richter.

Terremoto in provincia di Perugia, scossa tra 3.7 e 4.2 avvertita anche a Terni, Teramo e Ascoli - Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Terni, Teramo e nella zona di ... Secondo fanpage.it

Terremoto 3.8 in Umbria, epicentro a Massa Martana: avvertito dalla popolazione, gente in strada. Paura a Terni - 11 di sabato 20 settembre dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Umbria. Segnala msn.com