Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città epicentro in mare vicino Ustica
Una scossa di terremoto in mare aperto tra Palermo e l'isola di Ustica è stata avvertita dagli abitanti del capoluogo: evento di magnitudo 3,3. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
Ancora #terremoto al largo della #Kamchatka nella serata italiana: 7,8 la potenza rilevata sulla Scala Richter, con epicentro 128 km a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky a una profondità di 10 km. Rientrato l'iniziale allarme tsunami.
+++ Terremoto magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka, allerta tsunami +++ Un terremoto di magnitudo 7,8 è stato rilevato al largo della costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall'Usgs, l'istituto geofisico americano, pochi
Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita al largo di Palermo; Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani; Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita fino a Palermo.
Scossa di terremoto al largo di Palermo - 3 ha scosso la zona del Tirreno Meridionale, a largo della costa palermitana, alle ore 18:00:42, di oggi, 20 settembre 2025. Secondo tp24.it
Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita anche a Favignana e Palermo - Scossa di terremoto oggi anche nel Lazio, nel Frusinate, con epicentro tra Cassino e Villa Santa Lucia con magnitudo 3. Si legge su fanpage.it