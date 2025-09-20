Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città epicentro in mare vicino Ustica

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto in mare aperto tra Palermo e l'isola di Ustica è stata avvertita dagli abitanti del capoluogo: evento di magnitudo 3,3. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

terremoto al largo di palermo di magnitudo 33 avvertito fino in citt224 epicentro in mare vicino ustica

© Notizie.virgilio.it - Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città, epicentro in mare vicino Ustica

In questa notizia si parla di: terremoto - largo

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita al largo di Palermo; Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani; Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita fino a Palermo.

Scossa di terremoto al largo di Palermo - 3 ha scosso la zona del Tirreno Meridionale, a largo della costa palermitana, alle ore 18:00:42, di oggi, 20 settembre 2025. Secondo tp24.it

Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 4.7 al largo di Trapani: avvertita anche a Favignana e Palermo - Scossa di terremoto oggi anche nel Lazio, nel Frusinate, con epicentro tra Cassino e Villa Santa Lucia con magnitudo 3. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Largo Palermo Magnitudo