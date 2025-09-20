Terni entra nel vivo l' iniziativa ' Misura la tua salute' a piazza della Repubblica GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni si sta tenendo a piazza della Repubblica la tre giorni - dal 19 al 21 settembre - dedicata alla prevenzione e al controllo della saluta con l'ordine degli infermieri. Durante la giornata gli infermieri iscritti all’OPI di Terni, gli infermieri del gruppo CIVES provinciale di Terni, con il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - entra

Terni, entra nella fontana di piazza Tacito: intervento congiunto delle forze dell’ordine

#Tennis: il 4° #memorial ‘Massimo #Vicario’ entra nel vivo https://umbriaon.it/tennis-il-4-memorial-massimo-vicario-entra-nel-vivo/… #Umbria #Terni - X Vai su X

Energia: Kraken entra in Italia con ENGIE: Kraken Technologies gestirà i siti di stoccaggio italiani di ENGIE, a partire dalle batterie in Sicilia e a Terni, in Umbria, per un totale di 37,5 MW Vai su Facebook

Terni, entra nel vivo l'iniziativa 'Misura la tua salute' a piazza della Repubblica GALLERIA FOTOGRAFICA; Misura la tua salute piazza Repubblica; Sbaracco a Terni tra shopping ed eventi: primi risultati tiepidi, sinergia destinata a vincere.

Terni, "Sarahbanda" apre la 51esima stagione della Filarmonica Umbra. Ecco il programma tra concerti, masterclass e iniziative - La 51esima stagione della Associazione Filarmonica Umbra di Terni è ormai alle porte e pronta a conquistare il pubblico con una proposta ampia, vivace e trasversale: 13 concerti, 2 concerti fuori abbo ... Secondo corrieredellumbria.it